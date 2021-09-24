Казанский о Губерниеве: «Большой комментатор, актер и хороший товарищ. Главное человеческое открытие на «Матч ТВ»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Денис Казанский Илья Трифанов Матч ТВ Дмитрий Занин Футбол

Комментатор Денис Казанский рассказал Sports.ru о коллеге Дмитрии Губерниеве.

– Кто тебя поразил?

– Дима Губерниев. Абсолютно разный человек в кадре и за ним, в способности менять маски – его сила. Дима – очень большой комментатор, очень большой актер. И очень хороший товарищ.

До создания «Матч ТВ» мы были знакомы шапочно. Меня поразило, как он бьется за свою команду: Диму Занина, Илью Трифанова, Дениса Левко.

На первых порах «Матч ТВ» никто не представлял, что будет дальше, но эти ребята всегда были под защитой Губерниева. В телике очень мало людей, которые так долго идут с одной командой и так ее берегут.

Один из первых, кто позвонил мне после ухода – как раз Губерниев. Поэтому главное человеческое открытие на «Матче» – он. Конечно, мне нравится не все из того, что он делает, но он явление, безусловно, – сказал Казанский.

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