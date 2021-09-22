Роман Ротенберг: «С Министерством обороны разработаем раздел программы «Красная машина». Уделим внимание воспитанию патриотизма»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о сотрудничестве с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард».

«Одна из целей нашего сотрудничества – физическое развитие детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни.

Очевидно, что хоккей является очень мощным инструментом популяризации занятий спортом. ФХР вовлекает в хоккейную орбиту тысячи мальчишек, открытие новых катков создает дополнительные возможности для занятий нашим любимым видом спорта.

В национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина» один из ключевых разделов посвящен воспитанию. В том числе и патриотическому.

Программа «Красная машина» содержит инновационные наработки, которые позволят выращивать не просто высококлассного спортсмена. Но и гармонично развитого человека, способного к любому производительному и творческому труду.

Те воспитанники «Красной машины», которые не станут профессиональными хоккеистами, получат потенциал для превращения в граждан с большой буквы. Они будут патриотами, интеллектуалами, профессионалами, готовыми вносить огромный вклад в развитие нашего отечества.

В ближайшее время мы совместно с Министерством обороны приступим к разработке специального раздела программы «Красная машина». Там мы уделим особое внимание рекомендациям и методикам воспитания патриотизма, гражданственности.

ФХР уделяет много внимания патриотическому воспитанию хоккеистов, которые тренируются в системе сборных команд. Это касается всех возрастов – от главной сборной до юниоров и участников детских программ «Красной машины».

Надеюсь, что наш опыт работы с психологией молодых спортсменов будет полезен центру «Авангард». И те методики, которые хорошо показали себя на практике, можно будет применить в работе с более широким кругом детей, подростков и молодых людей», – сказал Ротенберг.