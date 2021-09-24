«Мы никому ничего не объявляли». Третьяк о Знарке в сборной России

Президент ФХР не подтвердил назначение Олега Знарка главным тренером .

Три дня назад глава Федерации хоккея России сам заявил, что Знарок возглавит национальную команду на Олимпиаде-2022.

– У вас есть новости по олимпийской сборной? Вы же сами объявили Знарка…

– Мы никому ничего не объявляли.

– Вы же сами сказали, что Знарок возглавит команду.

– Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком еще не подписан.

Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии еще узнаете.

Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного.

– То есть вы сделали фальстарт?

– Спасибо! – попрощался Третьяк с журналистами и ушел.

Знарка позвали в сборную ради победы на Олимпиаде. А как он играл против топ-составов?