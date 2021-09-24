«Мы никому ничего не объявляли». Третьяк о Знарке в сборной России

Президент ФХР Владислав Третьяк не подтвердил назначение Олега Знарка главным тренером сборной России.
Три дня назад глава Федерации хоккея России сам заявил, что Знарок возглавит национальную команду на Олимпиаде-2022.
– У вас есть новости по олимпийской сборной? Вы же сами объявили Знарка…
– Мы никому ничего не объявляли.
– Вы же сами сказали, что Знарок возглавит команду.
– Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком еще не подписан.
Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии еще узнаете.
Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного.
– То есть вы сделали фальстарт?
– Спасибо! – попрощался Третьяк с журналистами и ушел.
Знарка позвали в сборную ради победы на Олимпиаде. А как он играл против топ-составов?