«Мы никому ничего не объявляли». Третьяк о Знарке в сборной России

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Президент ФХР Владислав Третьяк не подтвердил назначение Олега Знарка главным тренером сборной России.

Три дня назад глава Федерации хоккея России сам заявил, что Знарок возглавит национальную команду на Олимпиаде-2022.

– У вас есть новости по олимпийской сборной? Вы же сами объявили Знарка…

– Мы никому ничего не объявляли.

– Вы же сами сказали, что Знарок возглавит команду.

– Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком еще не подписан.

Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии еще узнаете.

Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного.

– То есть вы сделали фальстарт?

– Спасибо! – попрощался Третьяк с журналистами и ушел.

Знарка позвали в сборную ради победы на Олимпиаде. А как он играл против топ-составов?

Опрос

Как Россия со Знарком выступит на Олимпиаде?
25057 голосов
Возьмет золото
24%
Олег Знарок
Будет в медалях
42%
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Провалится
34%
Зинэтула Билялетдинов

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