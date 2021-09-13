Казанский об уходе с «Матч ТВ»: «Смотрю документалки Netflix и думаю: «Почему мы не можем так же?»

Комментатор Денис Казанский рассказал Sports.ru об уходе с канала «Матч ТВ».

– Твоя фраза из стрима: «У нас разный взгляд на инфотейнмент».

– Сейчас у нас есть возможность посмотреть любой спортивный канал мира, к тому же я видел работу зарубежных коллег изнутри во время больших турниров. У них больше спорта, вот и все. «Матч ТВ» выбрал другую стратегию, это право руководства.

– Оно не могло выбрать эту стратегию из-за низких рейтингов спорта?

– Не исключаю.

Я большой фанат Netflix. Смотрю их документалки и думаю: «Почему с учетом большого количества героев, качественных репортеров и серьезных возможностей мы не можем так же?» У меня нет ответа.

Например, Losers, Untold, Coaches Book – невероятные спортивные циклы. Поражает отношение к архиву – очень круто используют то, что снималось 30-40 лет назад. Вот это развитие, на мой взгляд.



Но тут надо быть объективным. Руководство всегда говорило: «Давайте идеи, будем искать возможности». Может, я тоже виноват, что оправдывал себя объемом другой работы. Может, и нет.

Ну и, как я понимаю, крен пошел в несколько иную сторону. Мое право – видеть в этом перспективу или нет, – сказал Казанский.

Интервью Казанского после ухода с «Матч ТВ»: почему решился и чего хочет дальше