Медведева, Сотникова, Волосожар, Бородина, Милохин и Дава стали участниками нового сезона шоу «Ледниковый период»

«Первый канал» опубликовал список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

В шоу выступят фигуристы , , Роман Костомаров, , Наталья Забияко, , Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Максим Маринин, Яна Хохлова, , Александр Энберт.

Участники не из фигурного катания – тиктокер Даня Милохин, рэпер Дава, актрисы Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова и Агата Муцениеце, телеведущая Ксения Бородина, актер и музыкант Никита Пресняков, актеры Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи, Федор Федотов.

Как распределены участники по парам, пока неизвестно.

Первые съемки шоу запланированы на 28 сентября, премьера состоится 2 октября. Ведущие – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.

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