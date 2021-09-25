Медведева, Сотникова, Волосожар, Бородина, Милохин и Дава стали участниками нового сезона шоу «Ледниковый период»

«Первый канал» опубликовал список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».
В шоу выступят фигуристы Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Максим Маринин, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар, Александр Энберт.
Участники не из фигурного катания – тиктокер Даня Милохин, рэпер Дава, актрисы Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова и Агата Муцениеце, телеведущая Ксения Бородина, актер и музыкант Никита Пресняков, актеры Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи, Федор Федотов.
Как распределены участники по парам, пока неизвестно.
Первые съемки шоу запланированы на 28 сентября, премьера состоится 2 октября. Ведущие – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.
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