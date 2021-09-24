Экс-арбитр Николаев о пенальти на Дзюбе: «Артем приукрасил ситуацию. Обмануть судью – хлеб нападающего»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота в матче против в 9-м туре (1:2).

На 78-й минуте главный судья Виталий Мешков зафиксировал фол на форварде Артеме Дзюбе в штрафной самарской команды.

«Это хлеб нападающего – обмануть арбитра. Формально контакт есть, но такие пенальти мы называем легковесными. Перед Евро Роберто Розетти говорил, что такие пенальти мы бы не хотели видеть.

На мой взгляд, Артем [Дзюба] приукрасил эту ситуацию. Здесь нет удара по голеностопу, но есть касание. Защитнику нужно быть аккуратным в данной ситуации. Для меня это не пенальти», – сказал Николаев.