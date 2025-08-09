«Аталанта» может предложить 40 млн евро за Матета в случае продажи Лукмана «Интеру»
«Аталанта» по-прежнему намерена приобрести форварда «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матета.
Бергамаски могут предложить за 28-летнего француза 40 млн евро. если продадут Адемолу Лукмана «Интеру».
Будущее Матета прояснится после воскресного матча за Суперкубок Англии между «Пэлас» и «Ливерпулем». Ранее «орлы» отказались продать своего лучшего бомбардира (14 голов в АПЛ-2024/25) «Аталанте» за 30 млн фунтов (около 35 млн евро).
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27515 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости