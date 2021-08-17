Полная отмена лимита, «7+4» на поле и «10+15» в заявке – три варианта, которые клубы РПЛ обсудят на собрании

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23 августа состоится общее собрание клубов РПЛ, на котором обсудят формат проведения чемпионата и лимит на легионеров.

РФС предлагает отменить лимит полностью.

По информации «РБ Спорт», клубы обсудят не только вариант с отменой лимита, но и другие форматы: «7+4» на поле (7 легионеров на поле, без ограничения на число иностранцев в заявке) и «10+15» в заявке (максимум 10 легионеров в заявке, все могут появляться на поле).

На данный момент в лиге действует лимит по схеме «8+17» в заявке.

Ранее РПЛ попросила клубы высказать позицию по отмене лимита и реформе лиги до 20 августа.

Отмена лимита и фильтр для легионеров по примеру Англии: к РПЛ подбираются большие реформы

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