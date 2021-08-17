Эдегор перешел в «Арсенал» из «Реала». Сделка оценивается в 30 млн фунтов плюс бонусы

Полузащитник стал игроком .

«Канониры» объявили о полноценном трансфере норвежца. Он будет выступать под 8-м номером.

Ранее стало известно, что «Арсенал» заплатит за 22-летнего игрока 30 млн фунтов (около 35 млн евро) плюс бонусы, а контракт Эдегора будет рассчитан до 2026 года.

Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды. За 14 матчей в АПЛ он забил гол и сделал два результативных паса. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Арсенала»