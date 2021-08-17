Отрыв Шотландии от России в таблице коэффициентов УЕФА вырос, Австрия приблизилась

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Россия остается на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций.

После игр четверга Шотландия, занимающая восьмое место, имеет в своем активе 31,200 балла. Шотландцы увеличили отрыв от России (30,682) до 0,518 балла.

Это случилось после победы «Рейнджерс» над «Алашкертом» (1:0) и ничьей «Сент-Джонстона» с ЛАСК (1:1).

Австрия, занимающая десятое место, теперь имеет 30,050 балла и приближается к России, до которой – 0,632 балла. «Штурм» на выезде обыграл «Муру» (3:1), а «Рапид» дома одолел «Зарю» (3:0).

25 августа Австрия может обойти Россию и подняться на девятое место, если «Ред Булл Зальцбург» пробьется в групповой раунд Лиги чемпионов.

От России в еврокубках этого сезона продолжают выступать 3 команды – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». При этом в квалификации еврокубков у России не осталось клубов.

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