  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игрок ПСК Федосеев о пенальти в Кубке с отскоком в ворота после перекладины: «Буду в старости пересматривать и смеяться. Сын был в шоке – такого больше не увидит, может, а это его папа сделал»
Фото
9

Игрок ПСК Федосеев о пенальти в Кубке с отскоком в ворота после перекладины: «Буду в старости пересматривать и смеяться. Сын был в шоке – такого больше не увидит, может, а это его папа сделал»

Игрок ПСК Юрий Федосеев высказался о своем пенальти в Кубке России.

В первом раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России любительская команда ПСК из Динской станицы обыграла команду Второй лиги «Дружба» в серии пенальти. 32-летний Федосеев забил необычный гол: после удара в перекладину мяч взмыл вверх, а затем влетел в ворота. Видео этого момента завирусилось в соцсетях.

– Первые мысли после удара – все, не забил. Но, когда мяч отлетел вверх после перекладины, сразу подумал, что он может отскочить в ворота. Глазами провожаю мяч, смотрю вверх – и понимаю: реально летит обратно [в ворота]. Поэтому стоял на месте и ждал.

– Была надежда?

– Я увидел, что мяч закрутился после удара в каркас. В голове появилась зацепка, я за нее ухватился и стал ждать.

Как только мяч отскочил в ворота, мгновенно почувствовал облегчение. Все парни были в шоке, хватались за голову. Но у меня суперэмоций не было: выдохнул и пошел обратно к своим.

– Ты звезда?

– Нет конечно. Абсолютно спокойно отношусь: это футбол, так получилось. Может быть, в 20 лет я бы поймал звезду и постоянно следил бы за охватами. Но сейчас мне не до этого: через день после игры в Кубке едем в Астрахань. У нас плотный график, много выездов.

После матча многие написали, знакомые и друзья звонили: «Ты звезда, твой пенальти на всех каналах крутят». У меня 6-летний сын был на игре, вот он правда был в шоке. Он такого никогда не видел, может, больше и не увидит в жизни – а это его папа сделал. Он очень рад.

Жена тоже кайфует: вместо меня следит, сколько тысяч просмотров на видео с пенальти. Я этим не занимаюсь – неинтересно.

– Будешь рассказывать про этот пенальти внукам?

– Конечно, запоминающийся момент. Тем более осталось видео. Наверное, сам буду в старости пересматривать и смеяться, – сказал Федосеев в интервью Спортсу’‘.

Изображения: кадры из трансляции матча

«Буду в старости пересматривать и смеяться». Мы нашли героя самого безумного пенальти из Кубка России!

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27509 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoДружба Майкоп
logoпремьер-лига Россия
соцсети
logoFONBET Кубок России
logoПСК Динская
logoВторая лига Б
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Буду в старости пересматривать и смеяться». Мы нашли героя самого безумного пенальти из Кубка России!
189 августа, 06:45
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
43 минуты назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
88 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
1710 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1743 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
44 минуты назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4452 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
1 минуту назадВидео
Матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке обслужит Опейкина, на игру «Зенит» – «Рубин» назначен Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
6 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
322 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1131 минуту назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
345 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
658 минут назад
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01