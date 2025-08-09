Игрок ПСК Федосеев о пенальти в Кубке с отскоком в ворота после перекладины: «Буду в старости пересматривать и смеяться. Сын был в шоке – такого больше не увидит, может, а это его папа сделал»

Игрок ПСК Юрий Федосеев высказался о своем пенальти в Кубке России.

В первом раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России любительская команда ПСК из Динской станицы обыграла команду Второй лиги «Дружба » в серии пенальти. 32-летний Федосеев забил необычный гол: после удара в перекладину мяч взмыл вверх, а затем влетел в ворота. Видео этого момента завирусилось в соцсетях.

– Первые мысли после удара – все, не забил. Но, когда мяч отлетел вверх после перекладины, сразу подумал, что он может отскочить в ворота. Глазами провожаю мяч, смотрю вверх – и понимаю: реально летит обратно [в ворота]. Поэтому стоял на месте и ждал.

– Была надежда?

– Я увидел, что мяч закрутился после удара в каркас. В голове появилась зацепка, я за нее ухватился и стал ждать.

Как только мяч отскочил в ворота, мгновенно почувствовал облегчение. Все парни были в шоке, хватались за голову. Но у меня суперэмоций не было: выдохнул и пошел обратно к своим.

– Ты звезда?

– Нет конечно. Абсолютно спокойно отношусь: это футбол, так получилось. Может быть, в 20 лет я бы поймал звезду и постоянно следил бы за охватами. Но сейчас мне не до этого: через день после игры в Кубке едем в Астрахань. У нас плотный график, много выездов.

После матча многие написали, знакомые и друзья звонили: «Ты звезда, твой пенальти на всех каналах крутят». У меня 6-летний сын был на игре, вот он правда был в шоке. Он такого никогда не видел, может, больше и не увидит в жизни – а это его папа сделал. Он очень рад.

Жена тоже кайфует: вместо меня следит, сколько тысяч просмотров на видео с пенальти. Я этим не занимаюсь – неинтересно.

– Будешь рассказывать про этот пенальти внукам?

– Конечно, запоминающийся момент. Тем более осталось видео. Наверное, сам буду в старости пересматривать и смеяться, – сказал Федосеев в интервью Спортсу’‘.

Изображения: кадры из трансляции матча

«Буду в старости пересматривать и смеяться». Мы нашли героя самого безумного пенальти из Кубка России!