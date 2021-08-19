Андрей Мостовой: «Все в России опасаются «Зенита». Играют против нас вторым номером»

Полузащитники и ответили на вопросы болельщиков в рамках онлайн-конференции.

– Назовите самый сложный матч в вашей карьере.

Мостовой: Эмоционально сложный матч из недавних был на выезде в Краснодаре, когда мы выходили на замену. Хорошо, что все так закончилось. Надо было выходить и спасать родину. Интересный опыт. В ФНЛ был матч «Волгарь» — «Химки». Мы с Алексеем на одном фланге играли, есть фотографии даже в «Инстаграме» у меня.

Сутормин: В эмоциональном плане краснодарскую игру я тоже назову.

– Почему, как только «Зенит» приезжает к любой команде в гости, она рассыпается?

Мостовой: Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют против нас вторым номером, более осторожно.

Сутормин: Да, потому что мы чемпионы!