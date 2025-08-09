Агент Фомина: «Второразрядный клуб Европы — не путь Дани. «Динамо» его за просто так не продаст»

Агент Даниила Фомина оценил вероятность отъезда хавбека «Динамо» в Европу.

— Каким вы видите будущее Фомина? Он будет до конца карьеры играть за «Динамо», или есть интерес от других команд?

— Сейчас его взгляд направлен на «Динамо». Потому что когда в команду пришел Валерий Георгиевич [Карпин], от Дани прозвучала интересная фраза: «С этим тренером у нас есть шансы на чемпионство».

И я тоже в это верю, потому что мне симпатичны «Динамо» и сам Валерий Георгиевич. И я думаю, что просто променять капитанскую повязку и «Динамо» Москва на какой-нибудь второразрядный клуб, пусть даже в Европе — это, наверное, не путь Фомина. И он это реально понимает.

— То есть команды из второй десятки чемпионата Испании рассматриваться не будут?

— Думаю, нет. Во-первых, мы опять возвращаемся к политической ситуации — сейчас очень сложно совершить международный трансфер. Во-вторых, «Динамо» просто так своего капитана не отпустит. Вы сами посмотрите: когда Фомин на поле — это одна команда, когда Фомина нет — другая. В матчах, в которых Данька не играл, практически нигде результата не было. Сейчас «Динамо» его за просто так не продаст, — сказал Александр Маньяков .