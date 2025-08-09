«МЮ» следит за форвардом «Интернасьонала» и Бразилии U20 Матиасом

«Манчестер Юнайтед » интересуется форвардом «Интернасьонала » Рикардо Матиасом.

Скаут манкунианцев просматривал 19-летнего игрока молодежной сборной Бразилии в недавнем матче Кубка Бразилии с «Флуминенсе» (1:1), в котором Матиас вышел на замену на 57-й минуте, но редко вступал в игру.

Ранее высокорослым нападающим (1,92 м) интересовался ПСВ, но переговоры ни к чему не привели.

В 17 матчах за карьеру в «Интернасьонале» на счету Матиаса 3 гола.