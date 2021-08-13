«Барселона» взяла 455 млн евро в кредит на 10 лет под 1,98%

, испытывающая проблемы с долгами, взяла кредит.

Ссуда рассчитана на 10 лет со средней процентной ставкой 1,98%. Заем гарантирован телевизионными правами.

Сумма кредита – 455 миллионов евро, «Барселона» также добилась пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро.

Кроме того, достигнутое соглашение разрешает выпуск новых долговых обязательств на сумму до 70 миллионов евро, если это понадобится.

Инвестиционный банк Goldman Sachs выступил в качестве финансового консультанта в сделке.

Общий долг «Барселоны» – 1,35 млрд евро. На зарплаты уходит 103% от доходов клуба, у конкурентов на 20-25% меньше