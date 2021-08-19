Вилли Кабальеро: «Месси – лучший игрок в мире. Он как Джордан – всегда хочет побеждать»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Вилли Кабальеро Футбол

Бывший вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Играть против Месси иногда сущий кошмар. Твоя команда сосредоточена на Лионеле, а он создает пространство для других игроков.

У меня была возможность поработать с ним в сборной. Месси – машина, даже когда тренируется. Он просто хочет побеждать. Если вы смотрели «Последний танец» с Майклом Джорданом, он такой же, тоже не может смириться с поражением.

Он не приемлет поражений ни в одном матче, поэтому гонит вас к победе даже в небольшой игре. Помню, перед чемпионатом мира мы играли тренировочный матч против сборной Испании U23.

Он подошел ко мне и предложил один вариант. Я отдал ему мяч в нашей штрафной, он протащил его на скорости против 10 игроков и забил. Все думали: «Что?!». Перед чемпионатом мира мы видели Месси на лучшем уровне.

Мы были в шоке. Это было невероятно. Иногда вы не видите этого, поскольку команды сосредоточены на Месси и выставляют против него четырех-пятерых игроков. Это невероятно. Он, безусловно, лучший игрок в мире», – сказал Кабальеро.

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