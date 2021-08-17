«Зенит» предложил Луневу вернуться на правах аренды. Вратарь «Байера» отказался

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Андрей Лунев Чемпионат.com Футбол

«Зенит» пытался вернуть в команду вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Петербуржцы на этой неделе предложили 29-летнему игроку вернуться на правах аренды, но Лунев отказался.

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин подтвердил эту информацию.

«Предложение действительно было. Причем не на уровне «хватит чудить, возвращайся, у нас будешь играть». А на уровне запроса на реальные переговоры.

Но Лунев отказался. В моем понимании, в «Зенит» он больше не вернется. Даже если все будет совсем грустно в Германии», – написал Зимин в телеграм-канале.

Лунев нынешним летом покинул «Зенит» на правах свободного агента и перешел в «Байер».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья