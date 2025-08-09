Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА: «Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами»

Даниэль Руис заявил, что ЦСКА должен бороться за титулы.

Сегодня ночью вингер «Мильонариоса » прилетел в Москву для завершения перехода в московский клуб.

«ЦСКА — это очень большая команда. Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами», — сказал 24-летний колумбиец.

Сообщалось , что армейцы заплатят 500 тысяч долларов за аренду Руиса, а выкуп стоит 1,5 млн.