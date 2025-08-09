Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА: «Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами»
Даниэль Руис заявил, что ЦСКА должен бороться за титулы.
Сегодня ночью вингер «Мильонариоса» прилетел в Москву для завершения перехода в московский клуб.
«ЦСКА — это очень большая команда. Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами», — сказал 24-летний колумбиец.
Сообщалось, что армейцы заплатят 500 тысяч долларов за аренду Руиса, а выкуп стоит 1,5 млн.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27516 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
