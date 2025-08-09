  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубарси взял 5-й номер в «Барсе» в связи с уходом Иньиго. Тер Стеген – без номера на сайте Ла Лиги
14

Кубарси взял 5-й номер в «Барсе» в связи с уходом Иньиго. Тер Стеген – без номера на сайте Ла Лиги

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси будет выступать с нового сезона под 5-м номером.

Ранее 18-летний футболист играл под 2-м номером, «пятерка» освобождается в связи с предстоящим переходом Иньиго Мартинеса в «Аль-Наср».

У вратаря «блауграны» Марка-Андре тер Стегена отсутствует номер в заявке на сезон. Ранее он выступал под первым.

«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку. Вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27519 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Ла Лиги
logoПау Кубарси
игровая форма
logoИньиго Мартинес
logoБарселона
logoМарк-Андре тер Стеген
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уход Иньиго стал «тяжелым ударом» для Флика. Тренеру «Барселоны» пришлось наигрывать Мартина на позиции левого центрального защитника (Diario Sport)
378 августа, 16:09
Кубарси получил удар в колено в матче с «Тэгу». Это не мышечная проблема, защитник самостоятельно покинул поле (Diario Sport)
14 августа, 13:49
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
24 августа, 08:40
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
54 минуты назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
99 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
1811 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1744 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
45 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4453 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
2 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
7 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
323 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1132 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
346 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
659 минут назад
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01