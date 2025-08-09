Кубарси взял 5-й номер в «Барсе» в связи с уходом Иньиго. Тер Стеген – без номера на сайте Ла Лиги

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси будет выступать с нового сезона под 5-м номером.

Ранее 18-летний футболист играл под 2-м номером, «пятерка» освобождается в связи с предстоящим переходом Иньиго Мартинеса в «Аль-Наср».

У вратаря «блауграны» Марка-Андре тер Стегена отсутствует номер в заявке на сезон. Ранее он выступал под первым.

«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку. Вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги