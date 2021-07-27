Куман о контракте Мориба: «Ужасная ситуация. Мой совет: деньги – не главное. Игрок решил иначе, я разочарован»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о ситуации с контрактом Илайша Мориба.
18-летний хавбек не хочет продлевать соглашение на условиях каталонцев.
«Я общался с ним 2-3 недели назад. Это был скорее личный разговор, чем общение тренера «Барсы» с игроком. Я считаю ситуацию ужасной.
Ему 18 лет, он молод. У него была возможность играть за первую команду. Он будущее клуба. И он оказался в ситуации, когда не играет.
Я знаю, что «Барса» хочет ему предложить. Мой совет такой: деньги – не главное. Важнее играть. Игрок и его окружение решили иначе, и я разочарован. Деньги – не самое главное», – сказал тренер.