Чемпионат Европы (жен). Россия встретится с Францией, Турция против Украины, другие матчи

Теги чемпионат Европы жен сборная России жен результаты сборная Италии жен сборная Нидерландов жен сборная Польши жен сборная Азербайджана жен сборная Турции жен сборная Франции жен сборная Хорватии жен сборная Германии жен сборная Беларуси жен сборная Украины жен сборная Греции жен сборная Бельгии жен сборная Чехии жен сборная Венгрии жен Волейбол

20 августа пройдут матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу. Россия встретится с Францией. 

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Белград, Сербия

Россия – Франция – 21:00

Азербайджан – Бельгия – 18:00

Положение в группе: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Франция – 0-0 (0), Россия – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Босния и Герцеговина – 0-1 (0). 

Группа B

Пловдив, Болгария

Чехия – Германия – 17:30

Греция – Польша – 20:30

Положение в группе: Болгария – 1–0 (3), Чехия – 1-0 (3), Польша - 1-0 (3), Испания – 0-1 (0), Германия – 0-1 (0), Греция – 0-1 (0). 

Группа С

Задар, Хорватия

Италия – Беларусь – 18:15

Венгрия – Словакия – 21:15

Положение в группе: Хорватия – 1-0 (3), Беларусь – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Словакия - 0-0 (0), Венгрия - 0-0 (0), Швейцария - 0-1 (0). 

Группа D

Клуж-Напока, Румыния

Финляндия – Нидерланды – 17:30

Турция – Украина – 20:30

Положение в группе: Нидерланды – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Швеция – 1-0 (2), Финляндия – 0-1 (1), Румыния – 0-1 (0), Украина – 0-1 (0).  

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья