Чемпионат Европы (жен). Россия встретится с Францией, Турция против Украины, другие матчи

20 августа пройдут матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу. Россия встретится с Францией.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Белград, Сербия
Россия – Франция – 21:00
Азербайджан – Бельгия – 18:00
Положение в группе: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Франция – 0-0 (0), Россия – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Босния и Герцеговина – 0-1 (0).
Группа B
Пловдив, Болгария
Чехия – Германия – 17:30
Греция – Польша – 20:30
Положение в группе: Болгария – 1–0 (3), Чехия – 1-0 (3), Польша - 1-0 (3), Испания – 0-1 (0), Германия – 0-1 (0), Греция – 0-1 (0).
Группа С
Задар, Хорватия
Италия – Беларусь – 18:15
Венгрия – Словакия – 21:15
Положение в группе: Хорватия – 1-0 (3), Беларусь – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Словакия - 0-0 (0), Венгрия - 0-0 (0), Швейцария - 0-1 (0).
Группа D
Клуж-Напока, Румыния
Финляндия – Нидерланды – 17:30
Турция – Украина – 20:30
Положение в группе: Нидерланды – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Швеция – 1-0 (2), Финляндия – 0-1 (1), Румыния – 0-1 (0), Украина – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.