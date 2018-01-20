Тина Канделаки: «Казалось, люди могут выйти на улицы, только если не согласны с властью, но Олимпиада показала – люди выходят за свою страну, своих героев»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, как россияне встретили спортсменов, вернувшихся с Олимпиады в Токио.

8 августа на Красной площади в Москве прошла церемония чествования призеров Игр.

«Понятно, что люди вышли показать свою поддержку олимпийцам, так как для нас это была, с одной стороны, успешная Олимпиада, потому что мы смогли здорово показать себя. Но с другой – дико трагичная из-за украденной медали и четвертого места (после соревнований по художественной гимнастике, где России не удалось взять золото, команда стала пятой в медальном зачете – Sports.ru).

Нам раньше казалось, что люди могут выйти на улицы, только если не согласны с властью, но Олимпиада показала, что люди выходят на улицу за свою страну, своих героев», – сказала Канделаки.

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