  • Агент Кисляка: «Считаю Матвея восходящей европейской, а может, и мировой звездой. После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время»
Агент Кисляка: «Считаю Матвея восходящей европейской, а может, и мировой звездой. После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время»

Агент Матвея Кисляка назвал хавбека ЦСКА восходящей европейской звездой.

Александр Маньяков порассуждал о возможном переходе игрока в зарубежный клуб, если в его контракте появятся отступные в размере 20-30 млн евро.

– Недавно посмотрел статистику по Transfermarkt: всего порядка 60 переходов за сумму 20+ миллионов евро в это трансферное окно. Из них больше половины, если не ошибаюсь, внутрианглийские темы. И остается 20 других переходов за 20+ миллионов.

Все это люди с европейским гражданством либо прям вот реально звезды. Я Кисляка считаю восходящей европейской, а может быть, и мировой звездой. На мой взгляд, после Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время. Очень сложно сделать международный трансфер. Крайне сложно.

– И все же – возможно, так ведь?

– Европа нас и так не смотрела, потому что там всегда воспринимали российских футболистов как сытых котов, которые получают большие деньги, не соответствующие их мастерству. А теперь на это накладывается политическая обстановка: полная отмена. Мы живем в сложное время.

Один мой товарищ, который занимается агентским бизнесом в Европе, разговаривал с «Зальцбургом». Они сказали: «Слышали об этом парне, но Россия для нас закрыта». Для Англии мы закрыты, для Германии тоже. И когда, например, кто-то хочет уехать в Европу, я считаю, что бридж-трансфер в ту же Турцию – это определенный шанс для игрока, – сказал Маньяков.

Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью знает о Матвее – его реально ждали. Виллаш-Боаш хвалил – говорит, «Порту» надо кого-то продать, чтобы смотреть рынок»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
