Родри из-за травмы выбыл минимум до середины сентября

Родри выбыл минимум до середины сентября.

«Родри идет на поправку, но получил серьезную травму в матче против «Аль-Хилаля».

Он лучше тренировался, и мы надеемся, что после перерыва на матчи сборных он будет в отличной форме», – сказал тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .