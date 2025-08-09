Родри из-за травмы выбыл минимум до середины сентября
Родри выбыл минимум до середины сентября.
«Родри идет на поправку, но получил серьезную травму в матче против «Аль-Хилаля».
Он лучше тренировался, и мы надеемся, что после перерыва на матчи сборных он будет в отличной форме», – сказал тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
