Воспитанник поделился мыслями о гражданской войне в Сирии, начавшейся в 2011 году.

– На недавних выборах Башар Асад набрал 96% голосов. Это правдоподобные цифры, по твоим ощущениям и наблюдениям за местными жителями?

– Когда я там был, то реальное большинство поддерживали президента. По крайней мере, в Дамаске. Чуть ли не 100%. Все очень позитивно о нем высказывались. Возможно, это было определенное сплочение вокруг него.

Не будет преувеличением, что происходившее было похоже на Великую отечественную войну. Остался только Дамаск, под которым стояли террористы. И Асад – та фигура, вокруг которой сплотились при помощи России.

Когда Россия начала помогать, в Дамаске вывесили много портретов Путина и Асада. Люди очень позитивно отзывались об этом.

– При Асаде началась война, страна раскололась. Почему большинство людей поддерживали человека, который допустил это?

– Логика в том, что войну развязали заинтересованные соседние страны при поддержке определенных сил.

Почему началась война? Из одной из арабских стран хотели кинуть газопровод через Сирию в Турцию. Из нее, я полагаю, в Европу. И условия, которые предложили Сирии за размещение трубы, не устроили сторону. И тогда началась заварушка.

– Так почему многие поддерживают его?

– Начало было хорошим. Строили дороги, больницы. Многие вещи стали улучшаться. Провел несколько либеральных реформ, началась определенная свобода.

Потом на фоне усиления спецслужб вокруг него начались перегибы. Конечно, должны быть демократические выборы, сами должны решать.

Но как бы ни было, считаю, что недопустимо свергать режим насильственным, варварским способом. Каким бы режим ни был. И знаешь, я бы даже «режимом» это не назвал.

Я был в довоенной Сирии. Ты мог спокойно проехать из одного уголка страны в другой. Сирии была безопасной. Позитивные люди. И ничего не предвещало войны. И я считаю, что именно в попытках свержения нет ничего хорошего, это просто зло! – рассказал Абдулфаттах.