FIG отказалась дать России судейские протоколы соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить детализированные судейские протоколы соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

Об этом сообщил руководитель олимпийской делегации России в Токио Андрей Конокотин.

В личном многоборье победила израильтянка . Россиянка Дина Аверина несколько раз подавала протест на судейские оценки, но в итоге заняла второе место. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в FIG за разъяснениями. В международной федерации заявили, что в судействе не было выявлено нарушений.

«Параллельно с публикацией заявления, в адрес Олимпийского комитета России поступило письмо с пояснениями за подписью Генерального секретаря FIG Николаса Буомпана.

Важно отметить, что, помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио – 7 и 8 августа», – сказал Конокотин.

«В документе, полученном нами сейчас, к сожалению, также не содержится никакой информации по объективному и детальному анализу решений каждого из судей, по соответствию выставленных баллов с точки зрения независимой экспертизы, по отсутствию прямого или косвенного конфликта интересов при формировании бригады арбитров на данные соревнования, по факту более чем продолжительной паузы для подсчета финальной оценки после заключительного выступления российской гимнастки.

Почему судьям, использующим высокотехнологичное программное обеспечение, потребовалось почти семь минут, чтобы подсчитать баллы и объявить результат выступления Дины Авериной с лентой?

В каждой бригаде арбитров есть своя оценка, которая вычисляется на бумаге и фиксируется. Эти подсчеты хотелось бы посмотреть. Ведь легкоатлет, например, видит высоту, которую берет», – цитирует Конокотина ТАСС.

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