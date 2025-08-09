8

Вратарь «Зенита» Кержаков о Венделе: «Блудный сын, который вернулся»

Михаил Кержаков высказался о Венделе.

– В «Зенит» вернулся Вендел. Сергей Семак сказал, что команда воспринимает его именно как Вендела. А что это значит?

– Нечто вроде «блудный сын, который вернулся» (улыбается – Спортс”).

Но если серьезно, то я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально.

Где‑то, возможно, не договорились, из‑за этого он столько пропустил. Но его прежние опоздания воспринимались острее, – сказал вратарь «Зенита».

