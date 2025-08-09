Рейньер покинул «Реал», ни разу не сыграв за основу за 5 лет после подписания. Бразилец бесплатно перешел в «Атлетико Минейро»
Рейньер покинул «Реал».
23-летний полузащитник бесплатно перешел в «Атлетико Минейро», заключив контракт сроком до конца 2029 года. Сообщалось, что мадридцы сохранят за собой 50% прав на Рейньера.
Рейньер перешел в «Реал» в январе 2020 года из «Фламенго» за сумму, близкую к 30 миллионам евро, и ни разу не сыграл за основу мадридцев.
Его отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» (там он провел 2 сезона), «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде».
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/Atletico
