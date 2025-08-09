Рейньер покинул «Реал», ни разу не сыграв за основу за 5 лет после подписания. Бразилец бесплатно перешел в «Атлетико Минейро»

Рейньер покинул «Реал».

23-летний полузащитник бесплатно перешел в «Атлетико Минейро », заключив контракт сроком до конца 2029 года. Сообщалось, что мадридцы сохранят за собой 50% прав на Рейньера.

Рейньер перешел в «Реал » в январе 2020 года из «Фламенго» за сумму, близкую к 30 миллионам евро, и ни разу не сыграл за основу мадридцев.

Его отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» (там он провел 2 сезона), «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде».

С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/Atletico