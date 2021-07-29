Задоров и «Калгари» подписали однолетний контракт на 3,75 млн долларов

согласовал условия контракта с защитником .

26-летний россиянин подписал соглашение с «Флэймс» на один год и 3,75 миллиона долларов.

Таким образом, стороны избежали арбитража, который был назначен на 26 августа.

После завершения этого договора игрок получит статус неограниченно свободного агента.

Напомним, что Задоров стал игроком «Калгари» в июле в результате обмена с «Чикаго».

В минувшем сезоне Задоров провел 55 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+2».