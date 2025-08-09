«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку. Вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги
Ранее немецкий вратарь перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги. Одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка.
В связи с этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно лишить тер Стегена статуса капитана первой команды.
В пятницу голкипер прокомментировал ситуацию и выразил надежду на то, что конфликт будет улажен. Теперь же каталонцы опубликовали свое заявление.
«Барселона» сообщает, что игрок Марк-Андре тер Стеген дал разрешение медицинской службе клуба на обработку обязательного медицинского заключения для Ла Лиги, касающегося хирургического вмешательства.
Дисциплинарное дело считается закрытым, игроку немедленно возвращается капитанская повязка основной команды», – говорится в заявлении «Барселоны».