Биджиев об 1:1 с «Акроном»: «Результат по игре. Было много борьбы, поменьше футбола. Но матч был боевой»

Хасанби Биджиев оценил ничью с «Акроном» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

«Было много борьбы, много единоборств вверху. «Акрон » отличается тем, что достаточно много использует длинные передачи с расчетом на то, что Дзюба выиграет борьбу, и, соответственно, они подберут эти мячи. В принципе, сегодня матч сложился по такому же сценарию.

Я думаю, что мы начали неплохо. Сумели забить мяч. Во втором тайме где‑то было нам чуть посложнее, может быть, потому что соперник полностью свалился на длинные передачи. Была постоянная борьба у нашей штрафной. Вот это где‑то не позволяло нам подняться слишком высоко.

Вынуждены были поменять Джавада, потому что у него была желтая карточка. И, естественно, стало сложнее задерживать мяч на чужой половине поля. Тем не менее создали момент в конце игры достаточно острый…

В свою очередь могу сказать, что когда с аута пропустили — не доработали однозначно. Там никаких оправданий быть не может. Так нельзя было играть при ауте.

Если резюмировать, то могу сказать, что было много борьбы, поменьше футбола. Но матч был боевой, очень важный для обеих команд. Результат по игре.

Что касается судейства, то его обычно не принято комментировать. Однако мы не поняли несколько решений. В частности, не понял, почему Джавад получил желтую карточку. Остальное комментировать сложно по горячим следам», — сказал тренер махачкалинского «Динамо ».