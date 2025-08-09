  • Спортс
4

Аршавин о матче России с Боливией: «10:0 точно не будет. Интересно проверить свой уровень, нас ждет информативный матч»

Андрей Аршавин ожидает интересного матча России со сборной Боливии.

В пятницу РФС объявил о проведении товарищеского матча России с Боливией. Встреча пройдет 14 октября в Москве.

«Интересно сыграть со сборной Боливии и проверить свой уровень. Точно не будет 10:0. Думаю, что нас ожидает информативный матч», – сказал экс-футболист сборной России.

