Камил Гаджиев поддержал Хлусевича: «Накосячить может, но это свое, родное. Помните Ковтуна? Я бы оставил Даниила и Денисова в «Спартаке»
Камил Гаджиев поддержал защитников «Спартака» Даниила Хлусевича и Даниила Денисова.
Хлусевич получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче РПЛ с «Акроном» (1:1).
«Хлусевича и Денисова оставил бы. Мне нравится, когда играют россияне. С ними проще лепить историю. Хлусевич, честно говоря, мне просто импонирует. Конечно, он чуть одиозный. Накосячить может, я согласен. Но это свое, родное.
Помните Ковтуна? В свои ворота вообще забил. И он там нет-нет, да мог исполнить. При этом Ковтун такой родной был. Хлусевич тоже может быть человеком, который будет ассоциироваться со «Спартаком», — сказал президент Fight Nights.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
