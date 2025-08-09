Камил Гаджиев поддержал Хлусевича: «Накосячить может, но это свое, родное. Помните Ковтуна? Я бы оставил Даниила и Денисова в «Спартаке»

Камил Гаджиев поддержал защитников «Спартака» Даниила Хлусевича и Даниила Денисова.

Хлусевич получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче РПЛ с «Акроном» (1:1).

«Хлусевича и Денисова оставил бы. Мне нравится, когда играют россияне. С ними проще лепить историю. Хлусевич, честно говоря, мне просто импонирует. Конечно, он чуть одиозный. Накосячить может, я согласен. Но это свое, родное.

Помните Ковтуна? В свои ворота вообще забил. И он там нет-нет, да мог исполнить. При этом Ковтун такой родной был. Хлусевич тоже может быть человеком, который будет ассоциироваться со «Спартаком », — сказал президент Fight Nights.