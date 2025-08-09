  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Камил Гаджиев поддержал Хлусевича: «Накосячить может, но это свое, родное. Помните Ковтуна? Я бы оставил Даниила и Денисова в «Спартаке»
23

Камил Гаджиев поддержал Хлусевича: «Накосячить может, но это свое, родное. Помните Ковтуна? Я бы оставил Даниила и Денисова в «Спартаке»

Камил Гаджиев поддержал защитников «Спартака» Даниила Хлусевича и Даниила Денисова.

Хлусевич получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче РПЛ с «Акроном» (1:1).

«Хлусевича и Денисова оставил бы. Мне нравится, когда играют россияне. С ними проще лепить историю. Хлусевич, честно говоря, мне просто импонирует. Конечно, он чуть одиозный. Накосячить может, я согласен. Но это свое, родное.

Помните Ковтуна? В свои ворота вообще забил. И он там нет-нет, да мог исполнить. При этом Ковтун такой родной был. Хлусевич тоже может быть человеком, который будет ассоциироваться со «Спартаком», — сказал президент Fight Nights.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27518 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДаниил Хлусевич
logoДаниил Денисов
logoпремьер-лига Россия
logoКамил Гаджиев
logoЮрий Ковтун
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наумов предрек поражение «Спартака» от «Локо»: «Если не действуют края, выстроить игру сложно: Рябчук — слабенький, Хлусевич сильно сдал. Железнодорожники выглядят сбалансированнее»
338 августа, 04:50
Гаврилов об удалениях «Спартака»: «Футболистам не хватает мастерства – не умеют без грубых фолов. Нужно учиться играть чисто и не применять приемы из боевых единоборств»
96 августа, 17:55
Радимов о «Спартаке»: «Хотите ужесточить лимит, тогда такие, как Хлусевич, будут еще более востребованными. Денисов сильнее, но нужен правый защитник – можно перевести Умярова»
286 августа, 10:35
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
54 минуты назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
99 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
1811 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1744 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
45 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4453 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
2 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
7 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
323 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1132 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
346 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
659 минут назад
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01