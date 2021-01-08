Хенрик Лундквист завершил карьеру в 39 лет

Вратарь Хенрик Лундквист объявил о завершении карьеры хоккеиста.

39-летний швед был неограниченно свободным агентом. После выкупа его контракта «Рейнджерс», за который он выступал с 2005 по 2020 год, он перешел в , подписав годичное соглашение.

Однако впоследствии Хенрик приостановил карьеру по медицинским причинам – из-за проблем с сердцем. Позже он перенес операцию.

«Пора. Последние 30 лет своей жизни я посвятил хоккею. И теперь пришло время оставить любимую игру и начать новую главу. Будущее меня волнует.

За эти годы я встретил так много замечательных людей, которые будут направлять и вдохновлять меня в моем новом путешествии.

Я так много всего люблю в этой игре: от волнения, которое я испытывал в 8 лет на первой тренировке, до бабочек в животе, которых я ощущал на протяжении 15 лет – каждый раз когда выходил на лед в величайшем городе мира.

Безмерно благодарен за то, что хоккей принес мне и чему научил в жизни. Эти уроки я буду помнить всегда.

Спасибо всем тренерам и игрокам, которые помогали мне на протяжении карьеры. Спасибо шведскому хоккею! От игры в детстве в Швеции до представления моей страны на мировой арене – это одни из самых сильных моментов гордости для меня.

Спасибо «Рейнджерс» и Нью-Йорку. По рождению я швед, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чем я мечтал, и даже больше.

Наконец, спасибо хоккею и болельщикам! Ты дал мне цель в жизни, и я любил тебя каждую минуту! Спасибо всем❤️», – написал Лундквист.

Лундквист – олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. В 2012 году он получил «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю НХЛ.

Лундквист пропускает сезон из-за серьезных проблем с сердцем. Какую операцию ему сделали и есть ли шансы вернуться в НХЛ?

Лундквист и «Рейнджерс» – все 💔 Его вытеснили наши вратари