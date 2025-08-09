  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев об 1:1 с «Махачкалой»: «Акрон» должен был побеждать, но нехороший первый тайм не позволил»
2

Тедеев об 1:1 с «Махачкалой»: «Акрон» должен был побеждать, но нехороший первый тайм не позволил»

Заур Тедеев оценил ничью «Акрона» с «Динамо» Махачкала (1:1) в 4-м туре РПЛ.

«Немного разочаровался первым таймом, потому что играли в тот футбол, в который играть, по сути, не умеем. Сбились на длинные передачи – момент психологии, скорее всего, потому что настроили себя сразу на то, что неважное поле, надо играть предельно надежно и просто, что в принципе мне не понравилось.

Во втором тайме, думаю, мы имели полное преимущество, близкое к подавляющему. Мы намного больше владели мячом, создали намного больше моментов и должны были, на мой взгляд, побеждать. Но раз сыграли такой нехороший первый тайм, наверное, скажу банально, но это, наверное, закономерно. Потому что футбол состоит из двух таймов. То, что мы оказались нехороши в первом тайме – это нам не позволило победить сегодня», — сказал тренер «Акрона».

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27514 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
logoЗаур Тедеев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», «Краснодар» победил «Оренбург», «Ростов» обыграл «Пари НН»
3461вчера, 19:28
«Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграли вничью – 1:1. Табидзе открыл счет, Беншимол сравнял с паса Дзюбы
158 августа, 18:58
36-летний Дзюба набрал очки в 3-м матче подряд. У форварда «Акрона» 2 гола и 2 ассиста за это время
528 августа, 18:52
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
53 минуты назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
88 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
1710 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1743 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
44 минуты назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4452 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
1 минуту назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
6 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
322 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1131 минуту назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
345 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
658 минут назад
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01