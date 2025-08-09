Тедеев об 1:1 с «Махачкалой»: «Акрон» должен был побеждать, но нехороший первый тайм не позволил»

Заур Тедеев оценил ничью «Акрона» с «Динамо» Махачкала (1:1) в 4-м туре РПЛ.

«Немного разочаровался первым таймом, потому что играли в тот футбол, в который играть, по сути, не умеем. Сбились на длинные передачи – момент психологии, скорее всего, потому что настроили себя сразу на то, что неважное поле, надо играть предельно надежно и просто, что в принципе мне не понравилось.

Во втором тайме, думаю, мы имели полное преимущество, близкое к подавляющему. Мы намного больше владели мячом, создали намного больше моментов и должны были, на мой взгляд, побеждать. Но раз сыграли такой нехороший первый тайм, наверное, скажу банально, но это, наверное, закономерно. Потому что футбол состоит из двух таймов. То, что мы оказались нехороши в первом тайме – это нам не позволило победить сегодня», — сказал тренер «Акрона ».