«Спартак» отрицательно относится к идее качественных критериев для легионеров. Комиссия не вызывает доверия у клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ лимит на легионеров ТАСС Футбол

Руководство «Спартака» направило в РПЛ позицию в ответ на предложения о реформе чемпионата и формате лимита на легионеров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации источника, в проекте по лимиту красно-белые отрицательно отнеслись к идее качественных критериев для иностранных футболистов, а также к возможному созданию специальной комиссии, которая будет индивидуально рассматривать заявки клубов, если игрок не подходит под данные критерии.

Позиция «Спартака» сводится к следующему: национальная ассоциация не может ограничивать клубы в качественном выборе, а специальная комиссия не вызывает у московского клуба доверия.

Источник добавил, что в вопросе реформы формата РПЛ «Спартак» в целом выступает за ее проведение. При этом он отметил, что в этом вопросе необходимы доработки. 

Полная отмена лимита, «7+4» на поле и «10+15» в заявке – три варианта, которые клубы РПЛ обсудят на собрании

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