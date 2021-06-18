Франция с 4 очками лидирует в группе F после двух туров, у Германии и Португалии по 3 балла

В группе F на Евро-2020 сыграны все матчи второго тура.
Сборная Франции сегодня потеряла очки в игре с Венгрией (1:1), а Португалия уступила Германии (2:4).
Перед заключительным туром французы возглавляют таблицу, набрав четыре балла. На втором месте с тремя очками идут немцы, за счет победы в личной встрече опережающие португальцев.
Последнее место – у Венгрии, имеющей на своем счету 1 балл.
23 июня Германия сыграет с Венгрией, Франция – с Португалией. Начало матчей – в 22:00 по московскому времени.