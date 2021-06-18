Испания точно выйдет в плей-офф, если победит Словакию

Испания сыграла вничью с Польшей (1:1) во втором туре .

У команды тренера 2 очка после двух туров. В 3-м туре нужно обыгрывать Словакию, чтобы точно попасть в плей-офф. Сейчас у словаков три очка, а лидирует Швеция с четырьма баллами.

Но даже при ничьей есть шанс, что Испания выйдет в плей-офф, потому что место в плей-офф получат 4 команды из 6, занявшие 3-е место в своих группах. После двух туров испанцы входят в число этих четырех команд, вне топ-4 Хорватия (1 очко) и Швейцария (1).