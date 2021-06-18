Испания точно выйдет в плей-офф, если победит Словакию

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Испания сыграла вничью с Польшей (1:1) во втором туре Евро.

У команды тренера Луиса Энрике 2 очка после двух туров. В 3-м туре Испании нужно обыгрывать Словакию, чтобы точно попасть в плей-офф. Сейчас у словаков три очка, а лидирует Швеция с четырьма баллами.

Но даже при ничьей есть шанс, что Испания выйдет в плей-офф, потому что место в плей-офф получат 4 команды из 6, занявшие 3-е место в своих группах. После двух туров испанцы входят в число этих четырех команд, вне топ-4 Хорватия (1 очко) и Швейцария (1).

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