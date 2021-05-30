«Головин много берет на себя, передерживает мяч и не играет коллективно». Дмитрий Черышев о хавбеке на Евро

Теги Сборная России по футболу Дмитрий Черышев Евро-2020 Александр Головин Матч ТВ Футбол

Экс-тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина на Евро-2020.

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас.

Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру. В каких-то моментах он передерживает мяч», — сказал Черышев.

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