Зарема о Влашиче: «Надо было валить из конюшни еще год назад. Наноконь Никола»

, супруга владельца Леонида Федуна, выразила мнение о том, что полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу пора сменить клуб.

Пресс-служба «Спартака» так подписала фотографию из матча сборных Чехии и Хорватии на Евро-2020 (1:1), на которой изображены и Никола Влашич: «Лучший иностранный полузащитник и . ЦСКА, вспомнив слова Заремы, ответил: «Жалко, что 16-летнего Мбаппе нет рядом с Влашичем на фото».

«За медиа в ЦСКА тоже Березуцкий теперь отвечает, или Васин? 😂

Если серьезно, то Влашичу надо было валить из конюшни еще год назад. В общей массе 🦄 он выглядит как наноконь 🐴.

Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте», – написала Салихова.

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