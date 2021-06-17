Григорий Бабаян: «Стоит амбициозная задача — вернуть ЦСКА на утраченные позиции»

Бывший главный тренер прокомментировал свое назначение в тренерский штаб .

– Предложение поступило некоторое время назад, но ответственность и обязательства перед «Тоболом», костанайскими болельщиками и акимом области сдерживали перед принятием предложения армейцев.

Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив с нашим руководством, я принял решение перейти в ЦСКА.

— Действительно ли, на ваш взгляд, ЦСКА — это совсем другой уровень? Клуб не играет в еврокубках, болезненно пережил смену поколений, да и на трансферном рынке весьма ограничен...

— Не нужно судить о клубе по результатам последнего сезона. Да, у команды есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы. Надеюсь, болельщики помнят, что не так давно команда выиграла Кубок УЕФА и игроки клуба составляли костяк сборной России.

Нашему тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу — вернуть армейцев на утраченные позиции. Для меня приглашение в ЦСКА — это большой престиж, – сказал Бабаян.