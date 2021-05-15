Тиаго Алькантара: «Ненавижу современный футбол. ВАР лишает игру авантюризма. Судьи должны ошибаться, как и игроки»

Полузащитник и сборной Тиаго Алькантара рассказал, как видеоповторы и дополнительные замены повлияли на футбол.

– Как коронавирус изменил игру?

– Тренеры могут болше общаться с игроками, игроки общаются друг с другом больше. Теряется конкурентность, но развиваются другие аспекты.

Дополнительные замены приводят к тому, что команды, которые обороняются, делают это на протяжении 90 минут, команды, которые прессингуют, делают это до самого конца.

У меня такой менталитет – «ненавижу современный футбол», у меня более классический подход.

И еще есть ВАР, против которого я всегда выступал. Он лишает футбол его сущности, авантюризма. Мы ошибаемся, когда играем, и судьи тоже должны делать ошибки. Множества легендарных моментов просто не существовало бы с ВАР.

И когда вы забиваете, даже блестящий гол с центра поля, все ждут и думают: «Надеюсь, в начале атаки не было фола, надеюсь, что не было офсайда, надеюсь…» – сказал испанец.

Отдельные ВАР-судьи для офсайдов – новинка Евро-2020. Благодаря им гол финнов отменили так быстро