Гозенс поучаствовал во всех 4 мячах Германии в ворота Португалии. На его счету гол и ассист

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Защитник сборной Германии Робин Гозенс принял участие во всех четырех голах своей команды в игре с Португалией (4:2, второй тайм) на Евро-2020.

На 35-й минуте Гозенс после навеса сделал прострел во вратарскую площадь соперника, и защитник Португалии Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота.

Спустя 4 минуты Гозенс вновь поучаствовал в атаке, приведшей к автоголу Португалии – мяч в сетку отправил хавбек Рафаэл Геррейру.

На 51-й минуте Гозенс прострелил с угла вратарской на полузащитника Кая Хавертца, поразившего ворота португальцев, а на 60-й сам замкнул навес хавбека Йозуа Киммиха.

Почти сразу после своего гола Робин был заменен.

Стоит отметить, что в начале матча Гозенс также забил, однако из-за офсайда гол был отменен.

В минувшем сезоне защитник, играющий за «Аталанту», провел 32 матча в Серии А, отметившись 11 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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