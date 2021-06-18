Зарема – спортдиректору Попову: «Ты точно не вредитель? Федун меня услышал и переписал твой трансферный план»

, жена владельца , высказалась о работе спортивного директора .

«Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон не решает, его надо продавать за 12 этим летом, Мозеса вообще зачехлить и не выкупать у «Челси», а Джикию, капитана, не продлевать? Одной мне нужны были эти трое в составе.

Ты точно не вредитель? ЛА (Леонид Арнольдович Федун – прим. Sports.ru) меня услышал и переписал твой трансферный план.

Не забывай, Дима, тебя взяли в клуб привозить качественных бразильцев – таких, как и Алекс. Соцсети – это вообще не твое. За каждым твоим действием теперь будут смотреть не только я, но и все болельщики», – написала Салихова.

Широков о Зареме: «В футболе она разбирается лучше 80% мужчин. Зачем «Спартаку» спортивный директор – занялась бы»