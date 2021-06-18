Морено с пенальти пробил в штангу, а Мората на добивании не попал в пустые ворота Польши

встречается с Польшей (1:1, второй тайм) на Евро-2020.

На 56-й минуте польский полузащитник наступил на ногу форварду в своей штрафной площади. Главный арбитр , посмотрев видеоповтор, принял решение назначить пенальти в ворота Войчеха Шченсного и показать Модеру желтую карточку.

Морено с одиннадцатиметровой отметки бил в левый от себя угол ворот, но попал в штангу, а нападающий не сумел добить мяч в сетку – мяч полетел мимо пустых ворот.

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