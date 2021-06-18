Морено с пенальти пробил в штангу, а Мората на добивании не попал в пустые ворота Польши

Сборная Испании встречается с Польшей (1:1, второй тайм) на Евро-2020.
На 56-й минуте польский полузащитник Якуб Модер наступил на ногу форварду Жерару Морено в своей штрафной площади. Главный арбитр Даниэле Орсато, посмотрев видеоповтор, принял решение назначить пенальти в ворота Войчеха Шченсного и показать Модеру желтую карточку.
Морено с одиннадцатиметровой отметки бил в левый от себя угол ворот, но попал в штангу, а нападающий Альваро Мората не сумел добить мяч в сетку – мяч полетел мимо пустых ворот.
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