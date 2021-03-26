ФИФА за гомофобные кричалки фанатов наказала сборную Мексики закрытием трибун и денежным штрафом

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Сборная Мексики и футбольная федерация страны наказаны за гомофобные кричалки фанатов во время матчей в 2021 году.

Во время игр с Доминиканской Республикой и США с трибун мексиканских фанатов были слышны оскорбления в адрес гомосексуалистов.

ФИФА наказала Мексику проведением двух домашних матчей отборочного турнира к ЧМ-2022 (2 и 7 сентября против Ямайки и США соответственно) без зрителей, а также оштрафовала на 60 тысяч швейцарских франков (55 000 евро).

Федерация футбола Мексики за аналогичные нарушения во время товарищеского матча против Исландии была оштрафована на 60 000 швейцарских франков (55 000 евро).

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