ФИФА за гомофобные кричалки фанатов наказала сборную Мексики закрытием трибун и денежным штрафом

и футбольная федерация страны наказаны за гомофобные кричалки фанатов во время матчей в 2021 году.

Во время игр с Доминиканской Республикой и с трибун мексиканских фанатов были слышны оскорбления в адрес гомосексуалистов.

наказала Мексику проведением двух домашних матчей отборочного турнира к ЧМ-2022 (2 и 7 сентября против Ямайки и США соответственно) без зрителей, а также оштрафовала на 60 тысяч швейцарских франков (55 000 евро).

за аналогичные нарушения во время товарищеского матча против была оштрафована на 60 000 швейцарских франков (55 000 евро).