У ЦСКА и экс-тренера «Эвертона» Марку Силвы запланирована встреча

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Бывший главный тренер «Эвертона» Марку Силва интересен ЦСКА.

У московского клуба и 43-летнего португальского специалиста запланирована встреча, сообщает Николо Скира.

Ранее утверждалось, что ЦСКА контактировал с Марку, армейцы хотят пригласить на пост главного тренера специалиста с международным опытом.

Силва, помимо «Эвертона», тренировал «Уотфорд», «Халл», «Олимпиакос», с которым выиграл чемпионат Греции в 2016 году, «Спортинг» и «Эшторил».

15 июня стало известно об уходе из ЦСКА Ивицы Олича, который проработал в команде чуть больше двух месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Березуцкий.

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