Испания – 3-я в группе E после двух туров. Швеция опережает ее на 2 очка, Словакия – на 1

В группе E на сыграны все матчи второго тура.

сегодня не сумела победить Польшу (1:1), а вчера одолела Словакию (1:0).

Перед заключительным туром шведы возглавляют таблицу, набрав 4 балла. На втором месте с 3 очками идут словаки. Испания – третья с 2 очками, замыкает таблицу с 1 баллом.

23 июня Швеция встретится с Польшей, Испания – со Словакией. Начало матчей – в 19:00 по московскому времени.

Испания сыграла вничью с Польшей (1:1), Морено не забил с пенальти