Испания – 3-я в группе E после двух туров. Швеция опережает ее на 2 очка, Словакия – на 1

В группе E на Евро-2020 сыграны все матчи второго тура.
Сборная Испании сегодня не сумела победить Польшу (1:1), а Швеция вчера одолела Словакию (1:0).
Перед заключительным туром шведы возглавляют таблицу, набрав 4 балла. На втором месте с 3 очками идут словаки. Испания – третья с 2 очками, Польша замыкает таблицу с 1 баллом.
23 июня Швеция встретится с Польшей, Испания – со Словакией. Начало матчей – в 19:00 по московскому времени.
Испания сыграла вничью с Польшей (1:1), Морено не забил с пенальти