«Спартак» обыграл ЦСКА, «Барса» догоняет «Атлетико», Карацев уступил в финале, очередной трофей Пепа и «Сити», Миранчук забил за «Аталанту» и другие новости

1. В главном матче недели «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби (1:0) благодаря мастерскому голу Ларссона. Армейцев подвел получивший в первом тайме красную карточку Ахметов: кто-то считает, что удаление было чрезмерным наказанием, другие напротив убеждены, что фол на красную тянул. Впрочем, скидывать вину на удаление, не нанеся ни одного удара в створ, ЦСКА, наверное, не стоит. Команда впервые с 2016-го проиграла три матча подряд, потеряла даже математические шансы на чемпионство и опять осталась без трофеев. Дадут ли Оличу поработать? Пишут, что уволить могут даже Бабаева.

«Спартак» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, Федун открыто заявил, что будет болеть за «Зенит» в игре с «Локомотивом» в следующем туре.

После игры зарубились пресс-службы: армейцам очень не понравился твит красно-белых с отсылом про конюшню.

2. «Ростов» прервал серию из трех поражений, обыграв «Арсенал» – спас в концовке Песьяков, отразивший пенальти. «Краснодар» неожиданно выиграл в гостях у «Рубина» (1:0), одержав первую победу при Гончаренко. Гол Нобоа с точки на 91-й минуте принес «Сочи» 3 очка в игре с «Уфой», Антон Заболотный установил личный бомбардирский рекорд. Все результаты тура – здесь.

3. Карацев на решающем тай-брейке проиграл Берреттини на турнире в Белграде и впервые в карьере потерпел поражение в финале.

В финале турнира в Барселоне Надаль одолел Циципаса в самом длинном матче сезона, взял 12-й титул в этом городе, обновив рекорд, и теперь обойдет Медведева в рейтинге.

4. Гвардиола продолжает собирать трофеи с «Ман Сити». Одержав победу над «Тоттенхэмом», «Сити» в 4-й раз подряд выиграл Кубок лиги. Всего же для клуба это уже 8-й титул, «горожане» повторили рекорд «Ливерпуля». Для самого Пепа это уже 30-й трофей в тренерской карьере.

5. В Ла Лиге «Барса» одолела «Вильярреал» благодаря дублю Гризманна, догнала «Реал» и уже лидирует по потерянным очкам, так как «Атлетико» проиграл в Бильбао.

6. «Интер» обыграл «Верону», продлил серию без поражений до 17 матчей и укрепил лидерство в Серии А, так как «Ювентус» потерял очки в матче с «Фиорентиной» и отстает теперь на 13 очков. Но Пирло выгонять, похоже, не собираются.

«Аталанта» поднялась на промежуточное 2-е место, покуражившись с «Болоньей» – 5:0. Алексей Миранчук забил 6-й гол в сезоне, выйдя на замену, у набравшего фантастическую форму Малиновского гол плюс пас.

7. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Лидсом» и 10 баллов уступает «Ман Сити» за 5 туров до конца. Для «МЮ» это уже седьмая нулевая ничья в сезоне, такого не было 40 лет.

8. Киевское «Динамо» в 16-й раз стало чемпионом Украины. Луческу – первый тренер, кому удалось выиграть первенство с обоими украинскими топ-клубами.

9. НХЛ. Два очка Бучневича и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» (6:3), «Питтсбург» возглавил Восточный дивизион. Все результаты – здесь.

10. Российский гимнаст Давид Белявский выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на перекладине и завоевал серебро на брусьях.

11. НБА. «Бруклин» победил «Финикс», «Шарлотт» взял верх над «Бостоном». Другие результаты – здесь.

12. У хоккейного ЦСКА потери перед 5-й игрой с «Авангардом»: Шалунов дисквалифицирован за удар Стася в голову. Стась также не сыграет в ближайшем матче из-за травмы и вообще может пропустить остаток серии.

13. Перес может подать в суд на УЕФА из-за Суперлиги, будучи уверенным, что законодательство ЕС было нарушено. Глава «Реала» настаивает, что без нового турнира команд ждет финансовый крах.

14. «Бавария» намерена пригласить тренера «Лейпцига» Нагельсманна и начала переговоры. За 33-летнего специалиста просят 30 миллионов евро.

15. «Пятый канал» утверждает, что актера Александра Паля подозревают в избиении бывшего игрока фарм-клуба ЦСКА Кевина Антипова. Сам Паль все отрицает.

16. Андрей Назаров может возобновить тренерскую карьеру – его ждут в «Витязе».

Цитаты дня

Владислав Третьяк: «Я обещал, что сборная России выиграет Олимпиаду-2018 – и сдержал обещание»

Чеферин про Суперлигу: «Каждый должен понести ответственность. Некоторые клубы все еще думают, что Земля плоская, а Суперлига существует»

Гвардиола о 30 трофеях: «Я работал в больших клубах, там выигрывать проще»

Алексей Николаев: «Удаление Ахметова – чрезмерное и исключительно телевизионное. Желтая карточка была бы адекватным решением»

Третьяк о Сочи-2014: «Если бы играл Бобровский, могли бы попасть в финал. Я предлагал его, кстати»