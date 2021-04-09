«Бавария» начала переговоры о приходе Нагельсманна. «Лейпциг» готов отпустить тренера

Главный тренер может возглавить «Баварию».

Клубы начали переговоры о приходе 33-летнего специалиста в мюнхенский клуб, сообщает Sport1.

Ранее сообщалось, что в случае обращения «Баварии» «Лейпциг» запросит за тренера 15-20 млн евро.

Журналист Leipziger Volkszeitung Гвидо Шефер утверждает, что «Лейпциг» готов отпустить Нагельсманна, а в случае его ухода главным претендентом на освободившийся пост станет , возглавляющий .

Летом у «Баварии» будет новый тренер: Флику надоело бодаться с Салихамиджичем, и он уходит в сборную. На его место хотят Нагельсманна