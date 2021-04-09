«Бавария» начала переговоры о приходе Нагельсманна. «Лейпциг» готов отпустить тренера

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Баварию».
Клубы начали переговоры о приходе 33-летнего специалиста в мюнхенский клуб, сообщает Sport1.
Ранее сообщалось, что в случае обращения «Баварии» «Лейпциг» запросит за тренера 15-20 млн евро.
Журналист Leipziger Volkszeitung Гвидо Шефер утверждает, что «Лейпциг» готов отпустить Нагельсманна, а в случае его ухода главным претендентом на освободившийся пост станет Джесси Марш, возглавляющий «Ред Булл Зальцбург».
Летом у «Баварии» будет новый тренер: Флику надоело бодаться с Салихамиджичем, и он уходит в сборную. На его место хотят Нагельсманна