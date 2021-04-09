«Бавария» начала переговоры о приходе Нагельсманна. «Лейпциг» готов отпустить тренера

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Джесси Марш Футбол

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Баварию».

Клубы начали переговоры о приходе 33-летнего специалиста в мюнхенский клуб, сообщает Sport1.

Ранее сообщалось, что в случае обращения «Баварии» «Лейпциг» запросит за тренера 15-20 млн евро.

Журналист Leipziger Volkszeitung Гвидо Шефер утверждает, что «Лейпциг» готов отпустить Нагельсманна, а в случае его ухода главным претендентом на освободившийся пост станет Джесси Марш, возглавляющий «Ред Булл Зальцбург».

Летом у «Баварии» будет новый тренер: Флику надоело бодаться с Салихамиджичем, и он уходит в сборную. На его место хотят Нагельсманна

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